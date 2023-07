Haridwar News: ट्रैक्टर पीछे हटाते समय चपेट में आने से कर्मचारी की मौत, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव

झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव निवासी साबुल कमर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गंगनहर किनारे स्थित एक फैक्ट्री में कर्मचारी है। रविवार को वह फैक्ट्री में काम कर रहा था। इसी दौरान वहां पर एक ट्रैक्टर को चालक पीछे हटा रहा था। इस दौरान कर्मचारी चपेट में आ गया जिससे हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

ट्रैक्टर पीछे हटाते समय चपेट में आने से कर्मचारी की मौत

Your browser does not support the audio element.

जागरण टीम, मंगलौर: एक फैक्ट्री में ट्रैक्टर पीछे हटाते समय कर्मचारी चपेट में आ गया, जिससे हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, स्वजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को अपने साथ ले गए। ट्रैक्टर पीछे हटाते समय चपेट में आया कर्मचारी झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव निवासी साबुल कमर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गंगनहर किनारे स्थित एक फैक्ट्री में कर्मचारी है। रविवार को वह फैक्ट्री में काम कर रहा था। इसी दौरान वहां पर एक ट्रैक्टर को चालक पीछे हटा रहा था। चालक को इसका पता नहीं चला, जिसके चलते कर्मचारी ट्रैक्टर के नीचे कुचला गया। हादसे की जानकारी होने पर अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए कर्मचारी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को नहीं मिली शिकायत पुलिस ने शव कब्जे में लिया, लेकिन स्वजन ने पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात कही। इस पर पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के ही शव स्वजन की सुपुर्दगी में दे दिया। इस मामले में अभी तक पुलिस को भी कोई शिकायत नहीं मिली है। मंगलौर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस को इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है।

Edited By: riya.pandey