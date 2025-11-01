हरिद्वार में डॉक्टर से फोन पर मांगी रंगदारी, दी गोली मारने की धमकी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार में डॉक्टर से फोन पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सा डॉ जितेंद्र चंदेला के बेटे डॉक्टर भावेश चंदेला के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई।

कॉल करने वाले ने खुद को कुआं खेड़ा लक्सर निवासी आजाद गुर्जर बताते हुए कहा कि उसे आश्रम बनवाना है और डॉक्टर को इसके लिए साढ़े तीन लाख रुपए देने होंगे। आरोप है कि रकम देने से मना करने पर आरोपित ने गोली मारने की धमकी दी। पुलिस ने रंगदारी और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।