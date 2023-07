पनियाला रोड पर निरीक्षण के लिए DM के बजाय पहुंचे जिलाध्यक्ष, लोगों में गुस्सा; नारेबाजी करते हुए लगाया आरोप

पनियाला रोड पर जिलाधिकारी के निरीक्षण करने की सूचना देना भाजपा नेताओं को भारी पड़ गया। मौके पर पहुंचे भाजपा नेताओं को लोगों ने जमकर खरी-खोटी सुनाई और आरोप लगाया कि पनियाला की बदहाल सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है। पानी की निकासी के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। भाजपा नेताओं की ओर से पनियाला रोड के लोगों को बताया गया कि जिलाधिकारी पनियाला रोड का निरीक्षण करेंगे।

पनियाला रोड पर निरीक्षण के लिए DM के बजाय पहुंचे जिलाध्यक्ष, लोगों में गुस्सा

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, रुड़की: पनियाला रोड पर जिलाधिकारी के निरीक्षण करने की सूचना देना भाजपा नेताओं को भारी पड़ गया। मौके पर पहुंचे भाजपा नेताओं को लोगों ने जमकर खरी-खोटी सुनाई और आरोप लगाया कि पनियाला की बदहाल सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है। पानी की निकासी के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसके अलावा सांसद के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि सांसद ने एक बार भी इस क्षेत्र की समस्या को हल करने के लिए निरीक्षण तक नहीं किया। पनियाला रोड के लोगों को जिलाधिकारी के निरीक्षण की दी गई थी सूचना रविवार को भाजपा नेताओं की ओर से पनियाला रोड के लोगों को बताया गया कि जिलाधिकारी पनियाला रोड का निरीक्षण करेंगे और लोगों की समस्याओं को हल करेंगे। इसकी सूचना मिलने पर लोग एकत्र हो गए। इसी बीच भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति कलियर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मुनीश सैनी आदि मौके पर पहुंच गए और उन्होंने लोगों से बात करना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी के न आने पर लोगों का गुस्सा फूटा जिलाधिकारी के नहीं आने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। समस्याओं को हल करने के बजाय उनके साथ मजाक किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रमेश पोखरियाल निशंक नौ साल से सांसद हैं और आज तक इस रोड का निरीक्षण करने तक नहीं आए। लगातार लोग अपनी समस्या बता रहे हैं लेकिन अभी तक समस्या हल नहीं हुई है। काफी देर तक नोकझोंक होती रही। इस मौके पर विकास त्यागी, प्रेम रावत, अमित शर्मा, सुशील त्यागी, हर्ष नेगी, मदन सिंह रावत, मांगेराम, गौरव शर्मा, नवीन जैन आदि मौजूद रहे। सड़क स्वीकृति का श्रेय लेने को लिया आड़े हाथों निरीक्षण के दौरान पहुंचे भाजपा नेताओं ने कहा कि उन्होंने सड़क की स्वीकृति करा दी है। जिस पर वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर मौजूद कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विकास त्यागी ने कहा कि उनके द्वारा सड़क निर्माण को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन किया गया। कालोनी के लोगों ने मशाल जुलूस से लेकर तमाम धरना-प्रदर्शन किए, जिसके बाद विधायक फुरकान अहमद के प्रयास से सड़क के लिए बजट स्वीकृत हुआ है।

Edited By: riya.pandey