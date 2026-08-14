गुडलक के लिए दांतों में गैप बनाने का अनूठा चलन, डेंटल ओपीडी में पहुंच रहे लोग

अजुज कटारिया, रुड़की। बदलते दौर में लोग सुंदरता और सौभाग्य के लिए किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार हैं। इसकी बानगी रुड़की में देखने को मिल रही है। यहां सिविल अस्पताल की डेंटल ओपीडी में इन दिनों बड़ी संख्या में लोग आगे के दांतों के बीच गैप बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं।

पिछले दो माह में इनकी संख्या 70 से अधिक पहुंच चुकी है। इनका मानना है कि दांतों के बीच गैप होना सौभाग्य की निशानी है और इससे सुंदरता भी निखर जाती है। इंटरनेट मीडिया और अलग-अलग देशों में प्रचलित मान्यताओं के कारण भी इस तरह की मांग बढ़ी है। दंत चिकित्सकों के मुताबिक दांतों के बीच प्राकृतिक गैप को चिकित्सकीय भाषा में डायस्टेमा कहा जाता है।

विभिन्न कारणों से हो सकता है दांतों में गैप दंतविशेषज्ञ डॉ. प्रीति तोमर ने बताया कि दांतों के बीच गैप कई कारणों से हो सकता है। जबड़े और दांतों के आकार में अंतर, दांतों की स्थिति या मसूड़ों के पास मौजूद ऊतक इसके कारण हो सकते हैं। किसी मान्यता या ट्रेंड के चलते दांतों में बदलाव कराने से पहले दंतविशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। दांतों की संरचना में किसी भी तरह का बदलाव सोच-समझकर ही कराया जाना चाहिए।

सुंदरता और सौभाग्य का प्रतीक दांतों में गैप सिविल अस्पताल की दंत विशेषज्ञ डॉ. प्रीति तोमर बताती हैं कि आमतौर पर लोग आगे के दांतों के बीच गैप होने पर उसे बंद कराने के लिए आते हैं, लेकिन वर्तमान में उलट तस्वीर देखने को मिल रही है। दरअसल, कुछ देशों में दांतों के बीच गैप को सुंदरता एवं सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। फ्रांस में आगे के दांतों के बीच के गैप को ‘डेंट्स डु बोन्हुर’ (सौभाग्य या खुशी के दांत) कहा जाता है। इसे खूबसूरती और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जिसे कई फ्रांसीसी हस्तियों ने भी अपनाया है। पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी आगे के दांतों के बीच गैप को सुंदरता और आकर्षण का हिस्सा माना जाता है।

खबरें और भी





