Haridwar: कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे किया सत्याग्रह, सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप

कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर किया सत्याग्रह

जागरण संवाददाता, रुड़की: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गांधी वाटिका स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह किया। साथ ही मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा बुधवार को कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश महामंत्री विकास त्यागी, किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता, जगदेव सिंह सेखो, प्रधान भवर सिंह, मुल्कीराज, हेमेन्द्र चौधरी, शकील अहमद, आकाश मौर्य, मोहन सिंह रावत आदि कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए गांधी वाटिका स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठ गए। भारी वर्षा के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोदी सरकार पर तानाशाही रवैया का आरोप उन्होंने आरोप लगाया कि आज मोदी सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है। विपक्षी दलों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाते हुए उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। करीब दो घंटे तक सत्याग्रह करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए यहां से गंतव्य के लिए रवाना हो गए।

