प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर किया जाएगा आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित, तीन माह बिजली व पानी के बिल की वसूली स्थगित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिले के जलभराव और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कराकर आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा। आपदाग्रस्त क्षेत्र में तीन माह तक बिजली-पानी समेत अन्य सरकारी देयकों और ऋणों की वसूली को स्थगित रखा जाएगा। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराकर तत्काल राहत राशि बांटी जाएगी। साथ ही मनसा देवी पर्वत से आने वाले मलबे को रोकने के लिए पहाड़ी का ट्रीटमेंट भी कराया जाएगा।

सीएम ने कहा- प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर किया जाएगा आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित

