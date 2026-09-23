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उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल, सीएम धामी ने हरिद्वार में किया पतंजलि आयुर्वेद गुरुकुल का उद्घाटन

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Published: Wed, 23 Sep 2026 11:39 AM (IST)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद गुरुकुल का उद्घाटन किया, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल है।

HighLights

  1. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुकुल का उद्घाटन किया

  2. यह पतंजलि आयुर्वेद गुरुकुल हरिद्वार में स्थित है

  3. शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नई पहल है

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में पतंजति आयुर्वेद गुरुकुल का उद्घाटन किया।

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