उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल, सीएम धामी ने हरिद्वार में किया पतंजलि आयुर्वेद गुरुकुल का उद्घाटन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद गुरुकुल का उद्घाटन किया, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल है।
HighLights
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुकुल का उद्घाटन किया
यह पतंजलि आयुर्वेद गुरुकुल हरिद्वार में स्थित है
शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नई पहल है
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में पतंजति आयुर्वेद गुरुकुल का उद्घाटन किया।
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