सीएम धामी ने हरिद्वार में अधिक वर्षा के चलते जलभराव से हुए नुकसान का किया आंकलन; बाढ़ स्थिति का भी लिया जायजा

हरिद्वार में अत्यधिक बारिश के कारण हुए जलभराव और बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने व रात कार्यों की समीक्षा के लिए लक्सर हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक ओर ट्रैक्टर में बैठकर क्षेत्र में जलभराव से हुए नुकसान का आंकलन किया वहीं दूसरी ओर स्ट्रीमर में बैठकर बाढ़ से हुए नुकसान की स्थिति को भी देखा।

जागरण टीम, हरिद्वार: हरिद्वार में अत्यधिक बारिश के कारण हुए जलभराव और बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने व रात कार्यों की समीक्षा के लिए लक्सर हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक ओर ट्रैक्टर में बैठकर क्षेत्र में जलभराव से हुए नुकसान का आंकलन किया, वहीं दूसरी ओर स्ट्रीमर में बैठकर बाढ़ से हुए नुकसान की स्थिति को भी देखा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर उनकी भोजन और स्वास्थ्य रक्षा की माकूल व्यवस्था के साथ रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जलभराव से हुए नुकसान का तत्काल आंकलन कर प्रभावितों को सहायता देने की बात कहते हुए बंद पड़े मार्गों को जल्द से जल्द खोलने के आदेश भी दिए।

