Haridwar: नई कालोनियों में डेंजर प्वाइंट बने खाली प्लाट, प्लाट में भरे बारिश के पानी में डूबने से बालक की मौत

खाली प्लाट में भरे बारिश के पानी में डूबने से सात साल के बालक की मौत

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: सिडकुल क्षेत्र में एक खाली पड़े प्लाट में भरे वर्षा के पानी में खेलने के दौरान सात साल के बालक की डूबकर मौत हो गई। बालक का परिवार बिजनौर के धामपुर का निवासी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। खाली प्लाट में भरे पानी में खेल रहे बच्चे की डूबने से मौत पुलिस के मुताबिक, सिडकुल क्षेत्र की महादेवपुरम कालोनी में एक खाली प्लाट में भरे वर्षा के पानी में कालोनी के बच्चे खेल रहे थे। तभी सतवीर का बेटा दिव्यांशु पानी में डूब गया। बच्चों ने शोर मचाया और बालक के घर जाकर हादसे की जानकारी दी। इसके बाद पानी से बालक का शव बरामद हुआ। सिडकुल थानाध्यक्ष नरेश राठौड़ ने बताया कि बालक का पिता सतवीर ग्राम सेली सेडा मिरक थाना धामपुर जिला बिजनौर निवासी यहां औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करता है। उसने कालोनी में ही किराये पर मकान लिया हुआ है। कालोनी के बच्चों के साथ खेलने के दौरान दिव्यांशु की पानी में डूबकर मौत हो गई। बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। साथ ही, प्लाट मालिक के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि पानी निकालने के साथ ही अग्रिम कार्रवाई की जा सके। नई कालोनियों में डेंजर प्वाइंट बने खाली प्लाट सिडकुल से लेकर जगजीतपुर और सराय से लेकर बहादराबाद तक ज्यादातर नई कालोनियों में पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है। इसका बड़ा कारण यह है कि अधिकांश कालोनियां बिना मानचित्र के अवैध रूप से बसाई गई हैं। शहर व सीमावर्ती देहात की 40 से अधिक कालोनियों में बीच-बीच में खाली पड़े प्लाट में ही गंदे पानी की निकासी होती है। वर्षा होने पर खाली प्लाट तालाब का रूप ले लेते हैं। सिडकुल की महादेवपुरम कालोनी में हादसा ऐसे ही एक प्लाट में हुआ। नवोदयनगर, डैंसो चौक, सलेमपुर, दादूपुर गोविंदपुर, रावली महदूद, टिहरी विस्थापित आदि कालोनियों में कई स्थानों पर खाली प्लाट में जलभराव बच्चों के लिए खेल का साधन बनने के साथ ही कभी भी मौत का कारण बन सकता है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, नगर पालिका व नगर निगम और प्रशासन का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है।

Edited By: riya.pandey