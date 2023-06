Chandrashekhar Azad उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमले के बाद क्षत्रिय समाज को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के खिलाफ एक महिला अधिवक्ता ने सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं मामले में रुड़की में क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोग कोतवाली सिविल लाइंस पहुंच गए और प्रदर्शन किया।

Chandrashekhar Azad: महक सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग

टीम जागरण, रुड़की: Chandrashekhar Azad Ravan: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमले के बाद क्षत्रिय समाज को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के खिलाफ एक महिला अधिवक्ता ने सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल, महक सिंह ने गुरुवार को कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय रोशनाबाद पहुंचकर सहारनपुर की घटना के विरोध में ज्ञापन दिया था। आरोप है कि उसी दौरान महक सिंह ने क्षत्रिय समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला न्यायालय रोशनाबाद में प्रैक्टिस करने वाली महिला अधिवक्ता तोशी चौहान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गुरुवार को कलेक्ट्रेट में अपने 50 कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने के दौरान महक सिंह ने क्षत्रिय समाज को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहते हुए माहौल भड़काने का प्रयास किया है। महिला अधिवक्ता ने तहरीर के साथ एक वीडियो भी पुलिस को दी। जिस पर पुलिस ने महक सिंह निवासी देवलोक कॉलोनी रुड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया गया है। जिले भर में शांति व्यवस्था कायम रखने के निर्देश सभी थाना कोतवाली प्रभारी को दिए गए हैं सहारनपुर में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने क्षत्रिय समाज को लेकर एक विवादित बयान फेसबुक पर पोस्ट किया था। जिसे लेकर मामला तूल पकड़ गया है। वहीं इस मामले को लेकर रुड़की में क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोग कोतवाली सिविल लाइंस पहुंच गए और प्रदर्शन किया। इस मामले में क्षत्रिय समाज की तरफ से पुलिस को तहरीर दी। साथ ही इस मामले में महक सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई और क्षत्रिय समाज के लोग धरने पर बैठ गए। क्षत्रिय समाज के लोगों का कहना था कि इस इस तरह के विवादित बयान किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएगा। वहीं मामला तूल पकड़ता देख महक सिंह ने विवादित पोस्ट को फेसबुक से डिलीट कर दिया है।

Edited By: Nirmala Bohra