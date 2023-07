Chamoli Accident: कांग्रेस ने चमोली में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, सरकार पर लापरवाही का लगाया आरोप

Chamoli Accident चमोली में हुए हादसे को लेकर गुरुवार को कांग्रेस की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट ने कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक है और सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही के कारण निर्दोष लोग मौत के ग्रास में समा गए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को तत्काल 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएं।

Chamoli Accident: कांग्रेस ने चमोली में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि

