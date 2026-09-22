नाक से कैसे निकला खून? सुलझेंगे कई सवाल, आज आ सकती है सुरेंद्र कोली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
निठारी कांड के आरोपित सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर उनके भाई ने उच्चस्तरीय जांच ...और पढ़ें
HighLights
सुरेंद्र कोली की संदिग्ध आत्महत्या पर भाई ने जांच की मांग की।
परिवार ने नाक से खून निकलने पर आत्महत्या पर संदेह जताया।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आर्थिक तंगी भी सामने आई।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। निठारी कांड के आरोपित रहे सुरेंद्र कोली की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या के मामले में उसके भाई चंदन कोली ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। कोली के परिवार का कहना है कि सुरेंद्र की नाक से खून बह रहा था। आमतौर पर आत्महत्या में ऐसा नहीं होता है। वहीं, पुलिस ने घटना वाली रात का सच जानने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले।
पुलिस की अभी तक की पड़ताल में ऐसा कोई तथ्य पुलिस के हाथ नहीं आया हो, जिससे की आत्महत्या संदिग्ध लगे।हालांकि, तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है, जिसके बाद कई सवालों का जवाब मिलेगा।
सुरेंद्र कोली के भाई ने दी तहरीर, पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी कैमरे
निठारी कांड़ के आरोपित रहे सुरेंद्र कोली का शव दो दिन पहले उत्तरी हरिद्वार में चाय की दुकान के अंदर मिला था। प्रथम दृष्टया सुरेंद्र कोली ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पड़ताल में सामने आया कि कोली लगभग सवा महीने से सदाराम नाम से हरिद्वार में रहता आ रहा था। चाय के खोखे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इस बीच कोली के स्वजनों और परिचितों ने आत्महत्या की कहानी पर सवाल उठाए हैं।
भाई चंदन की तहरीर पर जांच
सुरेंद्र कोली के भाई चंदन ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उन्हें यह मामला आत्महत्या का नहीं लग रहा है। इसलिए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। शहर कोतवाल कुंदन सिंह राणा ने बताया कि सुरेंद्र कोली के भाई की ओर से तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है।
खोखे के बाहर टहला दिखा कोली
घटना की रात की गतिविधियों का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। दुकान से कुछ दूरी पर लगे एक कैमरे की फुटेज में सुरेंद्र कोली रात करीब 8:30 बजे अपनी दुकान के बाहर टहलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह दुकान के अंदर चला गया। पुलिस ने इसके बाद रात से लेकर सुबह तक की सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पुलिस के अनुसार, इस दौरान कोई व्यक्ति दुकान के अंदर जाता या बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि, पुलिस तहरीर में लगाए गए आरोपों समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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मारपीट या संघर्ष के नहीं मिले निशान
जिला अस्पताल से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सुरेंद्र कोली के शरीर पर संघर्ष या मारपीट के कोई निशान नहीं मिले हैं। शरीर पर बाहरी चोट के भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं पाए गए। फॉरेंसिक विशेषज्ञ अब अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके।
दूसरी तरफ, पुलिस ने सुरेंद्र कोली की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी खंगाले हैं। सूत्र बताते हैं कि अब तक कॉल रिकॉर्ड से ऐसा कोई महत्वपूर्ण सुराग सामने नहीं आया है, जिससे मौत के पीछे किसी साजिश या संदिग्ध संपर्क का जुड़ाव हो।
धर्मेंद्र सहित कई लोगों के बयान दर्ज
पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि सुरेंद्र कोली पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से गुजर रहा था। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि बच्चे के जन्मदिन पर आर्थिक स्थिति के कारण उपहार न दे पाने की चिंता ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया था।