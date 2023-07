Haridwar News: गांव के युवक ने की नाबालिग लड़की के साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सात जून को उसकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। गांव का राजू छत से घर में घुस आया और नाबालिग लड़की को अकेली देख जबरदस्ती गलत काम करने की कोशिश की।

कोर्ट के आदेश पर नाबालिग लड़की के साथ अवैध संबंध बनाने पर मुकदमा

संवाद सूत्र, बहादराबाद: नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव के युवक ने नाबालिग के साथ की जबरदस्ती गलत काम करने की कोशिश पुलिस के मुताबिक थाना बहादराबाद के गांव भौरी निवासी बृजेश ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सात जून को उसकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। उसी दौरान गांव का ही राजू छत के रास्ते घर में घुस आया और उसकी नाबालिग लड़की को अकेली देखकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करने की कोशिश करने लगा।लड़की के शोर मचाने पर आसपास के कार्तिक अभिषेक, सावन आ गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। आरोपी उनके साथ मारपीट कर छूटकर भाग गया। इस मामले को ग्राम प्रधान को बताया गया। मामले को गांव में ही सुलझाने की बात कहने लगे लेकिन तीन चार दिन तक ग्राम प्रधान की ओर से कोई जबाव नहीं मिला, जिस पर 13 जून को थाना बहादराबाद में इस संबंध में तहरीर दी। आरोप है कि पुलिस से शिकायत पर आरोपी नाबालिग लड़की के भाई को देख लेने की धमकी दे रहा है। कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए निर्देश पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही न होते देख नाबालिक लड़की के पिता ने कोर्ट में इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने मामले की गंभीर बताते स्थानीय थाना पुलिस को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्जकर मामले की जांच कर रही है।

