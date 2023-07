Haridwar News: बैंक सिक्योरिटी गार्ड की राइफल के जमीन पर गिरने से चली गोली सहकर्मी को जा लगी, मौत

मध्य हरिद्वार में बैंक सिक्योरिटी गार्ड की राइफल से अचानक गोली चलने से सहकर्मी की मौके पर मौत हो गई। बैकों से कैश लाने और ले जाने का कार्य करने वाली अंबे सिक्योरिटी का कैश डिलीवरी वाहन शाम को कैश छोड़ने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रेमनगर आश्रम पहुंचा था। बैंक में कैश जमा कराने के बाद सिक्योरिटी कर्मचारी वापस जाने लगे थे।

मध्य हरिद्वार में बैंक सिक्योरिटी गार्ड की राइफल से गोली चलने पर सहकर्मी की मौके पर मौत

जागरण टीम, हरिद्वार: मध्य हरिद्वार में बैंक सिक्योरिटी गार्ड की राइफल से गोली चलने से सहकर्मी की मौके पर मौत हो गई। बैकों से कैश लाने और ले जाने का कार्य करने वाली अंबे सिक्योरिटी का कैश डिलीवरी वाहन शाम को कैश छोड़ने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रेमनगर आश्रम पहुंचा था। बैंक में कैश जमा कराने के बाद सिक्योरिटी कर्मचारी वापस जाने लगे थे। जमीन पर रायफल गिरने से चली गोली सामने खड़े कर्मचारी के पेट में लगी इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र निवासी रावली महदूद ने वाहन से अपनी लाइसेंसी रायफल उठाई। जैसे ही रायफल उठाई तो वह नीचे गिर गई। रायफल नीचे गिरते ही गोली चलने से पास में ही खड़े कर्मचारी आदित्य के पेट में जा लगी। गोली चलते ही अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में खून से लथपथ कर्मचारी को कनखल के रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

