जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर में सिलाई सेंटर के बाहर खड़े होकर शोर गुल कर रहे युवकों को रोकने पर चाकूबाजी हो गई। आरोपितों ने भाई-बहन पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे दोनों घायल हो गए। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, अयान निवासी तिरूपति कॉलोनी सलेमपुर ने पुलिस को बताया कि उनके घर में सिलाई सेंटर संचालित है। कुछ युवक सेंटर के बाहर खड़े होकर शोरगुल करते थे। चार जनवरी को उसके भाई ने युवकों को वहां खड़े होने से मना किया, जिस पर उन्होंने विवाद शुरू कर दिया।