शोरगुल रोकने पर भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, बहन बचाने आई तो उसे भी नहीं बख्शा
हरिद्वार के सलेमपुर में शोरगुल रोकने पर भाई-बहन पर चाकू से हमला किया गया। सिलाई सेंटर के बाहर खड़े युवकों को मना करने पर आदित्य और चिंटू नामक आरोपितों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर में सिलाई सेंटर के बाहर खड़े होकर शोर गुल कर रहे युवकों को रोकने पर चाकूबाजी हो गई। आरोपितों ने भाई-बहन पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे दोनों घायल हो गए। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, अयान निवासी तिरूपति कॉलोनी सलेमपुर ने पुलिस को बताया कि उनके घर में सिलाई सेंटर संचालित है। कुछ युवक सेंटर के बाहर खड़े होकर शोरगुल करते थे। चार जनवरी को उसके भाई ने युवकों को वहां खड़े होने से मना किया, जिस पर उन्होंने विवाद शुरू कर दिया।
आरोप है कि आदित्य और चिंटू नाम के युवकों ने उसके भाई पर चाकू से छह बार वार किए। शोर सुनकर जब उसकी बहन भाई को बचाने पहुंची तो आरोपितों ने उसके हाथ पर भी चाकू से हमला कर दिया। घटना के समय घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था। घायलों का उपचार कराने के बाद पुलिस को तहरीर दी गई। रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
