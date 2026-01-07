Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शोरगुल रोकने पर भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, बहन बचाने आई तो उसे भी नहीं बख्‍शा

    By Mehtab Alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:40 PM (IST)

    हरिद्वार के सलेमपुर में शोरगुल रोकने पर भाई-बहन पर चाकू से हमला किया गया। सिलाई सेंटर के बाहर खड़े युवकों को मना करने पर आदित्य और चिंटू नामक आरोपितों ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर की घटना। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर में सिलाई सेंटर के बाहर खड़े होकर शोर गुल कर रहे युवकों को रोकने पर चाकूबाजी हो गई। आरोपितों ने भाई-बहन पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे दोनों घायल हो गए। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

    पुलिस के मुताबिक, अयान निवासी तिरूपति कॉलोनी सलेमपुर ने पुलिस को बताया कि उनके घर में सिलाई सेंटर संचालित है। कुछ युवक सेंटर के बाहर खड़े होकर शोरगुल करते थे। चार जनवरी को उसके भाई ने युवकों को वहां खड़े होने से मना किया, जिस पर उन्होंने विवाद शुरू कर दिया।

    आरोप है कि आदित्य और चिंटू नाम के युवकों ने उसके भाई पर चाकू से छह बार वार किए। शोर सुनकर जब उसकी बहन भाई को बचाने पहुंची तो आरोपितों ने उसके हाथ पर भी चाकू से हमला कर दिया। घटना के समय घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था। घायलों का उपचार कराने के बाद पुलिस को तहरीर दी गई। रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- हरिद्वार : टोल बचाने को प्रतिदिन पकड़े जा रहे 100 से अधिक फर्जी आधार कार्ड

    यह भी पढ़ें- हरिद्वार में आधी रात सात खोखों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

    यह भी पढ़ें- हरिद्वार-नजीबाबाद रोड का काम अंतिम दौर में, जल्द फर्राटा भरेंगे वाहन; काशीपुर जाने की राह होगी आसान