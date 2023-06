Har Ki Pauri हरकी पैड़ी क्षेत्र का सौंदर्यीयकरण धर्मनगरी की पारंपरिक शैली आस्था और मर्यादा के अनुरूप किया जाएगा। इसके लिए 5.44 करोड़ रूपये स्वीकृत कर लिए गए हैं। साथ ही प्रस्तावित मॉडल भी तैयार कर लिया गया है। अब देवभूमि के इस पावन स्थान का रंग-रुप बदलेगा। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं भी होंगी और साथ ही सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

सौंदर्यीकरण से बदलेगी हर की पैड़ी की तस्वीर, सीएम धामी करेंगे शिलान्यास; 5.44 करोड़ की मिलेगी तस्वीर

Your browser does not support the audio element.

हरिद्वार, जागरण संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध हरकी पैड़ी और आस पास का क्षेत्र बहुत जल्द ही नए रंग-रूप में नजर आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरकी पैड़ी क्षेत्र का सौंदर्यीयकरण धर्मनगरी की पारंपरिक शैली, आस्था और मर्यादा के अनुरूप किया जाएगा। इसके लिए 5.44 करोड़ रूपये स्वीकृत कर लिए गए हैं। साथ ही प्रस्तावित मॉडल भी तैयार कर लिया गया है। सीएम धामी जल्द ही हरकी पैड़ी के सौंदर्यीयकरण का शिलान्यास करेंगे। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश हरकी पैड़ी, पुलिस चौकी व आस-पास का क्षेत्र, विष्णु पुल का सौन्दर्यीकरण धर्मनगरी की पारम्परिक शैली, आस्था और मर्यादा के अनुरूप किया जाएगा। इसका प्रस्तावित मॉडल भी तैयार कराया गया है। सौन्दर्यीकरण के लिये 5.44 करोड़ की स्वीकृत हरकी पैड़ी पुलिस चौकी व आसपास के क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण के लिये 1.53 करोड़ रूपये स्वीकृत हुए हैं। वहीं, विष्णु पुल को पारम्परिक शैली में लकड़ी से निर्मित कराया जाएगा। जिसके ऊपर शेड होने के करण देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को जाड़ा, गर्मी व बरसात से बचाव भी होगा। इसके लिए 3.91 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार सौन्दर्यीकरण के लिए कुल 5.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री जल्द ही करेंगे। साफ-सफाई का रहेगा विशेष ध्यान विश्व प्रसिद्ध हरकी पैड़ी श्रद्धालुओं के लिए काफी खास है। ऐसे में यहां की साफ-सफाई को लेकर लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जाते रहे हैं। अब इस सौंदर्यीकरण के माध्यम से यहां की तस्वीर बदल जाएगी। विश्व प्रसिद्ध हरकी पैड़ी अब चमक जाएगी। श्रद्धालुओं को सुविधाएं दी जाएंगी और इसके लिए नए निर्माण भी किए जाएंगे।

Edited By: Swati Singh