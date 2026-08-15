80वें स्वतंत्रता दिवस पर बाबा रामदेव ने फहराया तिरंगा, बोले 'नशे की गिरफ्त में जा रहा जेन-जी'

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पतंजलि योगपीठ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि जेन-जी का एक हिस्सा नशे की गिरफ्त में जा रहा है। किसी को यह अपनी आजादी मान रहे हैं।

स्वामी रामदेव ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना और संघर्ष करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों का पालन भी उतना ही जरूरी है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। आज कुछ युवा आजादी के नाम पर नशे को जीवनशैली का हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई लड़के-लड़कियां नशे की गर्त में जा रहे हैं।

एक सिगरेट या नशे का सेवन करने के बाद घंटों धुएं के बीच रहने के बावजूद वे इसे अपनी स्वतंत्रता और निजी पसंद बताते हैं। मेरा जीवन, मेरी मर्जी का तर्क स्वतंत्रता की सही परिभाषा नहीं है। उन्होंने कहा कि मनमर्जी का नाम स्वतंत्रता नहीं है। भारत की परंपरा हमें अधिकारों के साथ कर्तव्यों और संयम का भी पाठ पढ़ाती है। हम ऋषियों, मुनियों, वीरों और वीरांगनाओं की परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। हमारे जीवन में भगवान राम का आदर्श, श्रीकृष्ण का विवेक और भगवान शिव का संयम एवं साधना का भाव होना चाहिए।

स्वामी रामदेव ने कहा कि जो लोग आजादी और आधुनिकता के नाम पर नशे तथा बर्बादी का रास्ता चुन रहे हैं, वे न केवल अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि समाज और देश के लिए भी चिंता का विषय हैं।

कुंभ मेला कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हरिद्वार। कुंभ मेला अधिष्ठान द्वारा सीसीआर परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोहपूर्वक एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में मेलाधिकारी कुंभ मेला सोनिका ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर पुलिस गार्ड की टुकड़ी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी।

राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत के गायन के साथ ही उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने, राष्ट्र की प्रगति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने तथा आगामी कुंभ मेले को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रनायकों का भावपूर्ण स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता हमें अनेक महान सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद प्राप्त हुई है। आजादी के इस अमूल्य उपहार को सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

मेलाधिकारी सोनिका ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मेला कार्यों से जुड़े कार्मिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी कार्मिकों का आह्वान किया कि वे अपने-अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें तथा आमजन की सुविधा, सुरक्षा और बेहतरी के साथ-साथ राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित करें।