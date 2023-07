कांवड़ मेले में शराब पीकर ड्यूटी कर रहे दो पुलिसकर्मियों समेत चार पर गिरी गाज, ADG लॉ एंड ऑर्डर ने की कार्रवाई

सस्पेंड होने वाले पुलिसकर्मियों में आरटीसी देहरादून में तैनात हेड कांस्टेबल योगेश कुमार और देहरादून में ही तैनात अपर उप निरीक्षक सर्वेश कुमार पिथौरागढ़ से ड्यूटी पर आए कांस्टेबल भुवन पांडे और हरिद्वार में ही तैनात कांस्टेबल प्रवेश चौहान शामिल हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हेड कांस्टेबल योगेश कुमार और अपर उप निरीक्षक प्रवेश कुमार लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे।

कांवड़ मेले में शराब पीकर ड्यूटी कर रहे दो पुलिसकर्मियों समेत चार पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: कांवड़ मेले के दौरान ड्यूटी में लापरवाही करने पर चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दो पुलिसकर्मी शराब पीकर ड्यूटी कर रहे थे। जबकि दो लगातार ड्यूटी से नदारद चल रहे थे। कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने एसएसपी अजय सिंह की रिपोर्ट पर चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। कांवड़ मेले में पुलिस से जुड़ी व्यवस्थाओं के निरीक्षण पर आए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने हरकी पैड़ी सहित मुख्य जगहों पर पहुंचकर। एसएसपी अजय सिंह से आवश्यक जानकारी दी और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी अजय सिंह ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले चार पुलिसकर्मियों की कारगुजारी से एडीजी को अवगत कराया। जिस पर एडीजी ने इन सभी चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर दिए। सस्पेंड होने वाले पुलिसकर्मियों में आरटीसी देहरादून में तैनात हेड कांस्टेबल योगेश कुमार और देहरादून में ही तैनात अपर उप निरीक्षक सर्वेश कुमार, पिथौरागढ़ से ड्यूटी पर आए कांस्टेबल भुवन पांडे और हरिद्वार में ही तैनात कांस्टेबल प्रवेश चौहान शामिल हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हेड कांस्टेबल योगेश कुमार और अपर उप निरीक्षक प्रवेश कुमार लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे। जबकि भुवन पांडे और प्रवेश चौहान शराब पीकर ड्यूटी करते पाए गए थे। एसएसपी ने बताया कि अन्य सभी पुलिसकर्मियों को भी अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं।

Edited By: Nitesh Srivastava