Haridwar News: हरिद्वार में संचालित है 4 STP, पूरी तरह ऑटोमेटिक है प्लांट; खराबी होने पर बजता है अलार्म

हरिद्वार क्षेत्र में चार एसटीपी संचालित हैं। इनमें तीन एसटीपी 68 एमएलडी 27 एमएलडी और 18 एमएलडी जगजीतपुर में जबकि 14 एमएलडी क्षमता का एक एसटीपी सराय में है। जगजीतपुर में 68 एमएलडी और सराय में 14 एमएलडी क्षमता का एसटीपी जल निगम जबकि जगजीतपुर में 27 और 18 एमएलडी क्षमता का एसटीपी जल संस्थान के अधीन है। प्लांट फुली ऑटोमेटिक है।

हरिद्वार क्षेत्र में संचालित है 4 STP

