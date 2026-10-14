"ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाद में बनाएंगे" यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने घर में घुसकर धमकाया, नया केस दर्ज

जागरण संवाददाता, देहरादून। यूट्यूबर अनुराग डोभाल और उसके साथियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अपहरण कर मारपीट के मामले में गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को अब रायपुर थाने में अनुराग डोभाल और उसके साथियों के खिलाफ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और निजी सामान ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

इस मामले में बालावाला स्थित विवेक विहार निवासी आयुष थपलियाल ने पुलिस से शिकायत की। उन्होंने बताया कि वह इंटरनेट मीडिया के क्षेत्र में करियर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तीन अक्टूबर की रात यूट्यूबर अनुराग डोभाल अपने पांच-छह साथियों के गाली-गलौज करते हुए जबरन घर में घुस गया। इसी दौरान आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी और फ़ोन छीन लिया। घटना के समय पीड़ित के परिवार के सदस्य आए तो आरोपितों ने उन्हें दूसरे कमरे में भेज दिया।