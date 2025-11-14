देहरादून के क्लेमेनटाउन में युवक को पीटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल, पुलिस ने लिया इसका संज्ञान

जागरण संवाददाता, देहरादून: क्लेमेनटाउन में युवक को पीटने का वीडियो तेजी से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस वीडियो में चार से पांच युवक मिलकर एक यूनिवर्सिटी के छात्र को लात घूंसों से बुरी तरह से पीट रहे हैं। वहीं, वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। पिटाई करने वाले युवकों की पहचान की जा रही है।