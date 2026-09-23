Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

देहरादून में कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर महिला ने की आत्महत्या की कोशिश

By Vatsal GUptaEdited By: Nirmala Bohra
Published: Wed, 23 Sep 2026 02:37 PM (IST)

देहरादून में फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग से मीनाक्षी नामक महिला ने कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया।

महिला ने कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। जागरण

महिला ने कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। जागरण

HighLights

  1. देहरादून फैमिली कोर्ट से महिला ने लगाई छलांग

  2. मीनाक्षी नाम की महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास

  3. दहेज उत्पीड़न का मामला कोर्ट में चल रहा था

जागरण संवाददाता, देहरादून।देहरादून में फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग से मीनाक्षी नाम की महिला ने कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। घायल महिला को दून अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। महिला का दहेज उत्पीड़न का मामला भी कोर्ट में चल रहा है।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।