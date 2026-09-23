देहरादून में कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर महिला ने की आत्महत्या की कोशिश

जागरण संवाददाता, देहरादून।देहरादून में फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग से मीनाक्षी नाम की महिला ने कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। घायल महिला को दून अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। महिला का दहेज उत्पीड़न का मामला भी कोर्ट में चल रहा है।

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