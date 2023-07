Rishikesh: उफनती गंगा में कूदे कांवड़ यात्री को जल पुलिस ने बचाया, नहाते वक्त तेज बहाव में बह गया था श्रद्धालु

मुनिकीरेती के योग निकेतन घाट पर एक कांवड़ यात्री नहाते वक्त गंगा के तेज बहाव में बह गया। जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे इस यात्री के लिए जल पुलिस फरिश्ता बनकर सामने आई। करीब 200 मीटर गंगा में रेस्क्यू कर जल पुलिस के जवानों ने व्यक्ति को सकुशल गंगा से बाहर निकाला। निकेतन घाट पर गंगा स्नान कर रहा एक श्रद्धालु नहाते हुए गंगा में बहने लगा।

उफनती गंगा में नहाते वक्त तेज बहाव में बह गये कांवड़ यात्री को जल पुलिस ने बचाया

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: मुनिकीरेती के योग निकेतन घाट पर एक कांवड़ यात्री नहाते वक्त गंगा के तेज बहाव में बह गया। जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे इस यात्री के लिए जल पुलिस फरिश्ता बनकर सामने आई। करीब 200 मीटर गंगा में रेस्क्यू कर जल पुलिस के जवानों ने व्यक्ति को सकुशल गंगा से बाहर निकाला। गंगा स्नान करते समय बह गया था यात्री योग निकेतन घाट पर गुरुवार की दोपहर गंगा स्नान कर रहा एक श्रद्धालु नहाते हुए गंगा नदी के तेज बहाव में बहने लगा। कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से यहां जल पुलिस टीम व आपद राहत दल 40 बटालियन हरिद्वार के जवानों की तैनाती की गई है। रेस्क्यू कर यात्री को सकुशल निकाला थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि खुशी राम गुप्ता निवासी वन-बी, नेहरू नगर विस्तार, अजमेर रोड, कमला नेहरू नगर, जयपुर, वैशाली नगर राजस्थान गंगा में करीब 200 मीटर आगे तक बह गया था। आपदा प्रबंधन की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस यात्री का सकुशल रेस्क्यू किया। इस दौरान उसके पेट में काफी पानी चला गया था जिसे प्राथमिक उपचार देकर निकाला गया। बाद में इस युवक को राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश भेजा गया जहां अब उसकी हालत बेहतर है। रेस्क्यू टीम में हेड कांस्टेबल सुभाष ध्यानी, हेड कांस्टेबल धनवीर नेगी, गोताखोर पुष्कर रावत, गोताखोर महेंद्र चौधरी, एसपीओ हरेन्द्र नेगी व राहुल सिंह शामिल रहे।

Edited By: riya.pandey