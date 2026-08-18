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उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, भावी आईएफएस और आईएएस से करेंगे संवाद

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Tue, 18 Aug 2026 04:16 PM (GMT+05:30)

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बुधवार से उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे आईएफएस और आईएएस प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे।

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राज्य ब्यूरो, देहरादून । उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बुधवार से उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर आएंगे। उप राष्ट्रपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी में आईएएस प्रोफेशनल कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगे।

उपराष्ट्रपति का देहरादून दौरे को लेकर पुलिस ने यातायात प्लान जारी

ऋषिकेश से देहरादून शहर / मसूरी आने वाले वाहनों के लिये

 रानीपोखरी भोगपुर - थानों - 06 नम्बर पुलिया - सहस्त्रधारा क्रासिंग - सर्वे चौक होते हुए देहरादून शहर में प्रवेश कराया जायेगा तथा मसूरी हेतु सहस्त्रधारा क्रासिंग - आईटी पार्क - साईं मन्दिर से होते हुए मसूरी की ओर भेजा जायेगा।
 
हरिद्वार से देहरादून शहर/मसूरी आने वाले वाहनों के लिये

भानियावाला फ्लाई ओवर सर्विस लेन - डोईवाला चौक - दूधली मार्ग की ओर भेजते हुए कारगी चौक से देहरादून शहर की ओर प्रवेश कराया जायेगा तथा मसूरी जाने वाले वाहनों को कारगी चौक - आईएसबीटी - शिमला बाईपास - जीएमएस रोड - कैन्ट - अनारवाला होते हुए मसूरी की ओर भेजा जायेगा।
 
आशारोडी / प्रेमनगर क्षेत्र से से मसूरी जाने वाले वाहनों के लिये

आशारोडी / प्रेमनगर क्षेत्र से मसूरी जाने वाले वाहनों को आईएसबीटी - शिमला बाईपास - जीएमएस रोड - बल्लूपुर चौक - कैन्ट - अनारवाला होते हुए मसूरी की ओर भेजा जायेगा।
 
देहरादून शहर से हरिद्वार / ऋषिकेश जाने वाले वाहनों के लिये

कारगी चौक - दूधली मार्ग - डोईवाला चौक - भानियावाला सर्विस लेन - लालतप्पड - नेपाली फार्म तिराहा होते हुए ऋषिकेश / हरिद्वार की ओर भेजा जायेगा।
 
मसूरी से हरिद्वार / ऋषिकेश जाने वाले वाहनों के लिये

जेपी बैंड - बार्लोगंज - कुठाल गेट - ओल्ड मसूरी रोड - सांई मन्दिर - काठ बंगला पुलिया - किरशाली चौक - आईटी पार्क - सहस्त्रधारा क्रासिंग - 06 नम्बर पुलिया - महाराणा प्रताप चोक- थानो रोड होते हुए अपने गंतव्य की ओर भेजा जायेगा।
 
ईसी रोड से मसूरी जाने वाले वाहनों के लिये

 सर्वे चौक - सहस्त्रधारा क्रासिंग - आईटी पार्क - साईं मन्दिर होते हुए मसूरी की ओर भेजा जायेगा।
 
घंटाघर से मसूरी जाने वाले वाहनों के लिये

ग्रेट वैल्यू - कैनाल रोड - काठ बंगला पुल - सांई मन्दिर होते हुए मसूरी की ओर भेजा जायेगा।
 
हाथीबडकला / दिलाराम से मसूरी जाने वाले वाहनों के लिये

दिलाराम - ग्रेट वैल्यू - कैनाल रोड - काठ बंगला पुल - सांई मन्दिर होते हुए मसूरी की ओर भेजा जायेगा।
 
डायवर्जन प्वाईंट

1- भोगपुर तिराहा (रानीपोखरी)
2- भानियावाला फ्लाई ओवर
3- डोईवाला थाने से 100 मी0 आगे दूधली रोड
4- कारगी चौक
5- शिमला बाईपास चौक
6- एनेक्सी तिराहा
7- सहस्त्रधारा क्रासिंग
8- साईं मन्दिर, राजपुर रोड
9- दिलाराम चौक
10- ग्रेट वैल्यू तिराहा
11- सांई मन्दिर तिराहा
12- कुठालगेट तिराहा 