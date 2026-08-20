उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णनन आज मसूरी में, 2024 बैच के आईएएस अफसरों को करेंगे संबोधित

जागरण संवाददाता, मसूरी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णनन गुरुवार को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी पहुंचेंगे। यहां वह 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के फेज दो के प्रशिक्षण कोर्स की समाप्ति पर आयोजित दीक्षांत समारोह में संबोधित करेंगे।

बीते 29 जून को प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का फेज दो का आठ सप्ताह का कोर्स शुरू हुआ था, जिसका 20 अगस्त को समापन हो रहा है। इसमें 187 अधिकारी शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार मौसम को देखते हुए उपराष्ट्रपति सड़क मार्ग से गुरुवार सुबह लगभग साढ़े 10 बजे मसूरी पहुंचेंगे।