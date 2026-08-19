देहरादून में हादसा: शक्ति नहर में समाया वाहन, एसडीआरएफ की टीम सर्च कर रही तलाश

जागरण संवाददाता, विकास नगर (देहरादून)। देहरादून जिले के विकासनगर में फोन नंबर दो के पास मंगलवार देर रात एक वाहन शक्ति नहर में समा गया। वाहन में कितने लोग सवार थे? वाहन कौन सा था? अभी तक पुलिस पता नहीं कर पाई है। नहर किनारे गाड़ी गिरने के निशान मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम सर्च कर रही है।

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