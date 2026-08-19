देहरादून में हादसा: शक्ति नहर में समाया वाहन, एसडीआरएफ की टीम सर्च कर रही तलाश
देहरादून के विकासनगर में मंगलवार देर रात एक वाहन शक्ति नहर में गिर गया। पुलिस अभी तक वाहन में सवार लोगों और वाहन के प्रकार का पता नहीं लगा पाई है, एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, विकास नगर (देहरादून)। देहरादून जिले के विकासनगर में फोन नंबर दो के पास मंगलवार देर रात एक वाहन शक्ति नहर में समा गया। वाहन में कितने लोग सवार थे? वाहन कौन सा था? अभी तक पुलिस पता नहीं कर पाई है। नहर किनारे गाड़ी गिरने के निशान मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम सर्च कर रही है।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।