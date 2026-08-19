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देहरादून में हादसा: शक्ति नहर में समाया वाहन, एसडीआरएफ की टीम सर्च कर रही तलाश

By rajesh panwar Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 10:09 AM (GMT+05:30)

देहरादून के विकासनगर में मंगलवार देर रात एक वाहन शक्ति नहर में गिर गया। पुलिस अभी तक वाहन में सवार लोगों और वाहन के प्रकार का पता नहीं लगा पाई है, एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है।

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जागरण संवाददाता, विकास नगर (देहरादून)। देहरादून जिले के विकासनगर में फोन नंबर दो के पास मंगलवार देर रात एक वाहन शक्ति नहर में समा गया। वाहन में कितने लोग सवार थे? वाहन कौन सा था? अभी तक पुलिस पता नहीं कर पाई है। नहर किनारे गाड़ी गिरने के निशान मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम सर्च कर रही है।

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