    Vegetable Price Update: महंगाई से टमाटर हुआ ज्यादा लाल, मंडी में आवक से आलू के गिरे भाव

    By Virendra Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:19 PM (IST)

    देहरादून में शादी के सीजन के चलते हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं अदरक, लहसुन और शिमला मिर्च भी महंगे हो गए हैं। मंडी में नए आलू आने से आलू के दाम कुछ कम हुए हैं, लेकिन बाकी सब्जियों की महंगाई से आम आदमी परेशान है। निरंजनपुर मंडी और मोती बाजार में सब्जियों के दाम अलग-अलग हैं।

    मटर, लहसुन, शिमला मिर्च व बीन के मूल्य में तेजी से हुई वृद्धि। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, देहरादून । महंगाई से टमाटर का रंग और लाल हो गया है। तेजी से बढ़ते भाव के कारण थाली से टमाटर की सब्जी गायब होती जा रही है। वहीं, शादी सीजन के शुरू होते ही टमाटर के साथ ही अदरक, लहसुन व शिमला मिर्च के भाव दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि, मंडी में नये आलू की आमद होने से दामों में गिरावट आई है। उधर, सब्जी के दामों में आये उछाल से आमजन की जेब पर बोझ बढ़ रहा है।

    शुक्रवार को निरंजनपुर नवीन मंडी में थोक टमाटर मूल्य नासिक 40 से 50 और देसी 60 से 65 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव रहा। जबकि, फुटकर दुकानों पर नासिक टमाटर 55 से 60 और देसी टमाटर 70 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा गया। वहीं, फुटकर दुकानों पर लहसुन 160, अदरक 120, शिमला मिर्च 80 व मटर 80 से 120 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा गया।

    सब्जी दुकानदार अशोक ने बताया कि शादी सीजन के शुरू होने से दो सप्ताह से टमाटर के दाम तेजी से बढ़े है। वहीं, नये आलू के मंडी में आने से आलू के दामों में कमी आई है। पुराना आलू (डायमंड)30 से घटकर 20 रुपये प्रतिकिलोग्राम पर आ गया है।

    निरंजनपुर मंडी में सब्जियों के भाव

    • सब्जी - थोक मूल्य - फुटकर(प्रतिकिलोग्राम)
    • टमाटर -50 से 60 - 70 से 80
    • आलू - 15 -20 से 25
    • लहसुन - 65 से 70 - 160
    • अदरक - 60 - 120
    • पत्ता गोभी- 10 - 30
    • फूल गोभी -30 - 40
    • शिमला मिर्च- 55 - 80
    • गाजर - 20 - 30
    • बीन - 20 - 80
    • हरी प्याज - 25 - 40
    • लोकी - 20से 25 - 40
    • बैंगन -20 से 25 - 40
    • कद्दू - 20 - 40
    • सेमफली - 20 से 25 - 60
    • खीरा - 20 - 40
    • मटर - 55 - 80
    • चना साग- 60 - 100
    • नींबू - 55 से 60 - 80
    • मूली - 10 - 20
    • शलजम - 15 - 40
    • ---------
    • मोती बाजार मंडी (प्रतिकिलोग्राम)
    • टमाटर - 70 से 80
    • आलू -20 से 30
    • लहसुन - 170
    • अदरक - 140
    • पत्ता गोभी- 30
    • फूल गोभी -50
    • शिमला मिर्च - 80
    • गाजर - 30 से 40
    • बीन - 80 से 90
    • हरी प्याज - 40
    • लोकी - 50
    • बैंगन - 45
    • कद्दू - 40
    • सेमफली -70
    • खीरा - 40
    • मटर - 80
    • चना साग-120
    • नींबू - 80
    • मूली - 25
    • शलजम - 40