Vegetable Price Hike टमाटर समेत सब्जियों की आसमान छूती कीमतों को देखते हुए इन पर नियंत्रण के लिए अब शासन सक्रिय हो गया है। इसके लिए कृषि सचिव चौधरी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ आमजन को किफायती दरों पर सब्जियां उपलब्ध कराने के संबंध में विमर्श किया। कहा कि सस्ती दरों पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल वैन चलाई जाए।

Vegetable Price Hike: मोबाइल वैन से उपलब्ध होंगी सस्ती दरों पर सब्जियां

Your browser does not support the audio element.