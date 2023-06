Vande Bharat Express का एक माह: हर दिन पैक होकर दौड़ी ट्रेन, भा रहा सफर; जुुलाई के पहले हफ्ते में भी फुल

Vande Bharat Express 29 मई से शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर यात्रियों को खूब भा रहा है। यही कारण रहा कि ट्रेन पूरे महीने पैक रही। अभी भी जुलाई के पहले सप्ताह तक वंदे भारत ट्रेन पैक हो गई है। देहरादून से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चल रही भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन को एक माह पूरा हो गया है।

Vande Bharat Express: पैक रहा वंदे भारत का एक महीने का सफर, जुलाई का पहला सप्ताह भी पैक

जागरण संवाददाता, देहरादून : Vande Bharat Express: देहरादून से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चल रही भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन को एक माह पूरा हो गया है। 29 मई से शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर यात्रियों को खूब भा रहा है। यही कारण रहा कि ट्रेन पूरे महीने पैक रही। अभी भी जुलाई के पहले सप्ताह तक वंदे भारत ट्रेन पैक हो गई है। यात्री वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधाओं के साथ ट्रेन की रफ्तार का लुत्फ उठा रहे हैं। वंदे भारत पहली पसंद देहरादून से दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्री फ्लाइट व बस की जगह अब वंदे भारत के सफर को पसंद कर रहे हैं। रोहन रावत ने बताया कि बिजनेस के सिलसिले में उनका देहरादून-दिल्ली आना जाना लगा रहता है। पहले वह समय से पहुंचने के लिए फ्लाइट या वाल्वो से सफर करते थे, लेकिन फ्लाइट से एयरपोर्ट पर काफी समय खराब होता था और बस से जाने में रास्ते में जाम की स्थिति से परेशानी होती थी। वंदे भारत का संचालन शुरू होने से ये दोनों दिक्कतें समाप्त हो गई हैं। यह सही समय पर आनंद विहार पहुंचा देती है। यात्री राकेश गुप्ता ने अपना कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस चार घंटे 45 मिनट में देहरादून से आनंद विहार पहुंचा दे रही है। यह समय और भी कम हो सकता है, लेकिन राजाजी क्षेत्र में ट्रेन 45-50 की स्पीड से चलती है। जिस कारण 30 मिनट तक का बिलंब हो रहा है। अगर यहां भी ट्रेन अपनी रफ्तार से चले तो चार घंटे में दिल्ली पहुंच जाए। राजाजी क्षेत्र में गति पर नियंत्रण बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस दून से हरिद्वार तक के बीच 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा रही है। हालांकि, हरिद्वार के बाद सहारनपुर तक ट्रेन को 100 और सहारनपुर से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाई जा रही है। राजाजी क्षेत्र में जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रख गति पर नियंत्रण रखा गया है।

Edited By: Nirmala Bohra