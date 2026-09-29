'हाउस ऑफ हिमालयाज' से वैश्विक पटल पर चमकेगा देवभूमि का हुनर, वोकल फॉर लोकल को मिला नया आयाम

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक अभियान चला रही है । इस दिशा में 'हाउस ऑफ हिमालयाज' (House of Himalayas) अंब्रेला ब्रांड एक प्रमुख मील का पत्थर बनकर उभरा है । इसके माध्यम से देवभूमि के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक और हस्तशिल्प उत्पादों को एक एकीकृत पहचान और वैश्विक मंच प्राप्त हो रहा है ।

'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' से हुई शुरुआत, ब्रांडिंग को मिला नया मुकाम

उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'हाउस ऑफ हिमालयाज' का औपचारिक शुभारंभ किया था । पूर्व में जो उत्पाद हिमाद्री, हिलास और ग्राम्य-श्री जैसे अलग-अलग नामों से बेचे जाते थे, वे अब एक ही सशक्त अंब्रेला ब्रांड के तहत अंतरराष्ट्रीय मानकों, आधुनिक पैकेजिंग और उच्च गुणवत्ता के साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं ।

यह पहल स्थानीय महिला समूहों और कारीगरों को 'वोकल फॉर लोकल' से सीधे 'लोकल टू ग्लोबल' की यात्रा पर ले जाने का कार्य कर रही है।

"21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं—पहला अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों स्तंभों को मजबूत कर रहा है। यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा।" - नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री 'हाउस ऑफ हिमालयाज' की 5 प्रमुख विशेषताएं प्रामाणिकता और सर्टिफिकेट: पारंपरिक पद्धतियों से तैयार उत्पादों की कड़ी गुणवत्ता जांच के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है । सामुदायिक हित (सामाजिक योगदान): हर खरीद का एक हिस्सा सीधे स्थानीय ग्रामीण समुदायों और महिला समूहों की आर्थिक स्थिति सुधारने में जाता है । पारदर्शिता: सामग्री के चयन से लेकर निर्माण प्रक्रिया तक पूरी पारदर्शिता बरती जाती है । नैतिक एवं जैविक उत्पादन: पर्यावरण-अनुकूल और नैतिक तरीकों से उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है । बेहतर उपभोक्ता अनुभव: पैकेजिंग से लेकर स्वाद और गुणवत्ता तक, ग्राहकों को एक उत्कृष्ट अनुभव प्रदान किया जाता है । "प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अपार संभावनाओं का लाभ उठाते हुए समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उत्तराखंड को प्रगति का एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं, जहां हर व्यक्ति समृद्धि में योगदान दे सके।" - पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

'एक जिला-दो उत्पाद' (ODTP): जिलों के हुनर को मिला नया विस्तार