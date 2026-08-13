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    केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात, नेशनल हाईवे से जुड़ेंगी राज्य की 4 प्रमुख सड़कें

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 10:00 PM (IST)

    उत्तराखंड सरकार की पहल पर केंद्र ने चार महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ने का भरोसा दिया है। ...और पढ़ें

    यह तस्वीर AI जेनेरेटड है

    यह तस्वीर AI जेनेरेटड है

    HighLights

    1. केंद्र ने उत्तराखंड की चार सड़क परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा।

    2. मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने भरोसा दिया।

    3. पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल पर केंद्र ने चार महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ने का भरोसा दिया है।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 24 जुलाई को किए अनुरोध के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि राज्य सरकार के सभी प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों को आवश्यक परीक्षण के लिए भेज दिए गए हैं।

    प्रस्तावों में सिकुड़ा बैंड से एनटीडी (अल्मोड़ा) तक करीब एक किलोमीटर मोटर मार्ग को सुरंग समेत राष्ट्रीय राजमार्ग-309बी का हिस्सा बनाने की मांग शामिल है। इसके अलावा 45 किलोमीटर लंबे सेराघाट-बाड़ेछीना मार्ग और 72 किलोमीटर के मरचूला-भिकियासैंण मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव है।

    वहीं 44 किलोमीटर लंबे कालसी-चकराता मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग-707ए और 507 से जोड़ने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मार्गों के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने पर पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा।

    साथ ही पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि प्रस्तावों पर जल्द सकारात्मक निर्णय होगा।

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