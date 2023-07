Uttarakhand Weather: आज कुमाऊं में भारी वर्षा की चेतावनी, दून में भी अलर्ट; नैनीताल में घरों में घुसा पानी

Uttarakhand Weather मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले दो दिनों में कुमाऊं मंडल में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके लिए चेतावनी जारी कर गई। वहीं नैनीताल में शनिवार रातभर तेज बारिश हुई। रविवार को बारिश में कमी आई। वहीं सात नंबर सहित अन्य घनी आबादी वाले इलाकों में घरों में बारिश का पानी घुस गया।

Uttarakhand Weather: कुमाऊं मंडल में भारी वर्षा की चेतावनी, दून में भी अलर्ट

HighLights देहरादून, टिहरी और पाड़ी जनपदों में भारी वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया शनिवार को देहरादून, मसूरी, गोपेश्वर और उत्तरकाशी में हुई दोपहर बाद वर्षा भारी वर्षा का दौर प्रदेश में पांच जुलाई तक जारी रखने की संभावना : निदेशक

जागरण संवाददाता, देहरादून : Uttarakhand Weather: प्रदेशभर में मानसून की वर्षा का क्रम जारी है। शनिवार को कुमाऊं मंडल के अधिकांश जनपदों में भारी वर्षा हुई। देहरादून और मसूरी में भी दोपहर बाद हल्की से मध्यम वर्षा रिकार्ड की गई। देर शाम को चमोली जनपद के मुख्यालय गोपेश्वर और उत्तरकाशी में भी तेज वर्षा हुई। नैनीताल में घरों में घुसा पानी नैनीताल में शनिवार रातभर तेज बारिश हुई। रविवार को बारिश में कमी आई। वहीं सात नंबर सहित अन्य घनी आबादी वाले इलाकों में घरों में बारिश का पानी घुस गया। नैनी झील का जलस्तर सामान्य से पांच फिट पार हो गया है। जिले में फिलहाल सात सड़कों पर यातायात बंद है। वहीं कुमाऊं मंडल के अधिकांश इलाकों में पिछले दो दिनों से भारी से बहुत भारी वर्षा हो रही है। शनिवार को सबसे अधिक वर्षा बनवसा में 171.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। खटीमा में 106.4 व नैनीताल में 53.6 मिलीमीटर वर्ष हुई। गढ़वाल मंडल में जौलीग्रांट में सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक 69.3 मिलीमीटर व मसूरी में 23.3 मिलीमीटर वर्षा हुई। दोपहर बाद दून के मालदेवता क्षेत्र में तेज वर्षा से गर्मी एवं उमस से राहत मिली। एक घंटे की वर्षा से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र सरखेत गांव के पास से बहने वाली बांदल नदी में एकाएक पानी बढ़ गया है। रायपुर, सहस्रधारा रोड, जाखन, एफआरआइ, गढ़ीकैंट आदि क्षेत्रों में रुक-रुककर वर्षा हो रही है। उधर, दोपहर बाद से मसूरी में तेज वर्षा हुई। देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 33.5 व न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दो दिनों में कुमाऊं मंडल में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले दो दिनों में कुमाऊं मंडल में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके लिए चेतावनी जारी कर गई। दो दिनों तक समूचे कुमाऊं मंडल में आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देहरादून, टिहरी व पौड़ी जनपदों में कही-कहीं गर्जन के साथ वर्षा हाेने व आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। इसे देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी वर्षा का दौर प्रदेश में पांच जुलाई तक जारी रखने की संभावना है।

