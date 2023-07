Uttarakhand Weather: आज कहीं-कहीं बहुत भारी वर्षा का अलर्ट, इस हफ्ते मानसून की दुश्वारियों में आ सकती है कमी

Uttarakhand Weather आज यानी सोमवार और मंगलवार को प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इससे पहले रविवार को प्रदेश के अधिकांश जनपदों में दोपहर बाद हल्की धूप खिलने और बादल छाये रहने से उमस और गर्मी ने बेहाल किया। वहीं 19 जुलाई से भारी वर्षा के चक्र में कुछ कमी आने का अनुमान है।

Uttarakhand Weather: कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।

HighLights - सोमवार और मंगलवार को कुछ जनपदों में हो सकती है बहुत भारी वर्षा - 19 जुलाई के बाद राज्य में वर्षा के चक्र में कमी आने की संभावना बनी

जागरण संवाददाता, देहरादून : Uttarakhand Weather: मानसून की दुश्वारियों में इस सप्ताह से कुछ कमी आने की संभावना है। आज यानी सोमवार और मंगलवार को प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद 19 जुलाई से भारी वर्षा के चक्र में कुछ कमी आने का अनुमान है। कुमाऊं मंडल के मानसून जमकर बरसे रविवार को प्रदेश के अधिकांश जनपदों में दोपहर बाद हल्की धूप खिलने और बादल छाये रहने से उमस और गर्मी ने बेहाल किया। देहरादून के कुछ क्षेत्रों में दोपहर को हल्की वर्षा हुई, लेकिन उसके बाद बादलों के बीच धूप से तेजी गर्मी और उमस ने परेशान किया। सुबह आठ बजे तक मसूरी में 55.4 व चकराता में 33.2 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इस दौरान कुमाऊं मंडल के मानसून जमकर बरसे। बागेश्वर जनपद के लौहाघाट में 111.2, कपकोट में 71.2 और बागेश्वर में 36.4 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हुई इस दौरान बादल छाये रहे।देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 32.9 व न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। भारी बारिश का आरेंज अलर्ट जारी मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को उत्तराखंड में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने व तीव्र बौछारें पड़ने की संभावना भी है। इसे देखते हुए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 19 जुलाई से प्रदेश में वर्षा का दौर कुछ कम होगा। इस दौरान यलो अलर्ट जारी किया गया है।

