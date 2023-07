Uttarakhand Weather Update मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार अगले दो दिन भारी वर्षा का सिलसिला बना रह सकता है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने भारी वर्षा के कारण हरिद्वार व नैनीताल में नदियों के जल स्तर में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में कक्षा एक से 12वीं तक के सभी शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश है।

Uttarakhand Weather Update: हरिद्वार-नैनीताल में सावधानी बरतने के निर्देश

टीम जागरण, देहरादून: Uttarakhand Weather Update: देहरादून में पिछले कई घंटों से झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार अगले दो दिन भारी वर्षा का सिलसिला बना रह सकता है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत व बागेश्वर में कहीं-कहीं भारी वर्षा को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जनपदों में भी गरज-चमक के साथ तीव्र बौछारें होने के आसार हैं। हरिद्वार-नैनीताल में सावधानी बरतने के निर्देश राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने भारी वर्षा के कारण हरिद्वार व नैनीताल में नदियों के जल स्तर में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उप सचिव व ड्यूटी आफिरसर विवेक कुमार जैन की ओर से दोनों जिलाधिकारियों को उचित प्रबंधन करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बाणगंगा (रायसी) हरिद्वार जो खतरे के निशान के ऊपर प्रदर्शित हो रही है और दोसनी (सोलानी नदी) रुड़की का भी चेतावनी स्तर से ऊपर प्रवाह हो रहा है। इसके अलावा कोसी (बेतालघाट) नैनीताल चेतावनी स्तर से ऊपर प्रवाहित हो रही है। जिसे देखते हुए दोनों जिलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रत्येक स्तर पर तत्परता व सुरक्षा बनाए रखते हुए आवागमन में नियंत्रण रखें। किसी भी आपदा-दुर्घटना की स्थिति में त्वरित स्थलीय कार्रवाई करते हुए सूचनाओं का तत्काल आदान-प्रदान किया जाए। मंगलवार तक बढ़ाया स्कूलों का अवकाश मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर देहरादून जिलाधिकारी ने जिले में कक्षा एक से 12वीं तक के सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश को मंगलवार तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले सोमवार को ही शिक्षण संस्थान बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। इस दायरे में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी रखा गया है। जिलाधिकारी सोनिका के आदेश के मुताबिक आकाशीय बिजली चमकने व अत्यधिक भारी वर्षा का दौर जारी रहने के मद्देनजर शिक्षण संस्थान मंगलवार को भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी को दी गई है।

Edited By: Nirmala Bohra