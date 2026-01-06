Language
    Uttarakhand Weather Today: पहाड़ों में पाले और मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट

    By Vijay Joshi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:30 AM (IST)

    Uttarakhand Weather Forecast उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क है, लेकिन चोटियों पर हिमपात जारी है, जिससे तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है। ...और पढ़ें

    Uttarakhand Weather Today मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: Uttarakhand Ka Mausam उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन कहीं-कहीं आंशिक बादल भी मंडरा रहे हैं। साथ ही चोटियों पर हल्के हिमपात का क्रम भी जारी है।

    केदारनाथ समेत अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में तीसरे दिन भी हल्की बर्फबारी जारी रही। इससे चोटियों और उनके आसपास के क्षेत्रों में तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया है।

    इधर, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रकोप जारी है और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अगले कुछ दिन पहाड़ों में पाले और मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

    सोमवार को देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही धुंध और कोहरे का प्रभाव रहा, जिससे धूप भी समय पर नहीं खिली।

    वहीं, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में भी घने कोहरे से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। ऐसे में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है और पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड जारी है।

    चोटियों पर हो रही बर्फबारी के कारण पहाड़ों में भी सर्दी का सितम चरम पहुंच गया है। खासकर सुबह-शाम कंपकंपी बढ़ गई है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में सर्द हवाएं भी परीक्षा ले रही हैं।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, इस पूरे सप्ताह मौसम का मिजाज इसी प्रकार का बना रह सकता है। आज भी मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाने से लेकर चोटियों पर हिमपात के आसार हैं।

    उत्तराखंड के प्रमुख शहरों का तापमान

    • शहर, अधिकतम, न्यूनतम
    • देहरादून, 20.8, 8.0
    • ऊधमसिंह नगर, 13.2, 8.5
    • मुक्तेश्वर, 13.6, 1.4
    • नई टिहरी, 14.5, 1.5

