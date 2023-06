Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के इन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, नदी-नाले उफान पर; बढ़ा भूस्खलन का खतरा

Uttarakhand Weather उत्तराखंड में साल 2023 के मानसून सीजन का एंट्री हो गई है। इतने दिनों से भयंकर गर्मी के बाद अब मानसून ने लोगों को भिगोया है। बादल अभी भी मंडरा रहे हैं वहीं मौसम विभाग ने बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और जलभराव की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है।

उत्तराखंड के इन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, नदी-नाले उफान पर; बढ़ा भूस्खलन का खतरा

देहरादून,जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही बादलों ने डेरा डाल लिया है। भीषण गर्मी से इस बारिश ने राहत तो दिला दी है, लेकिन इससे आफत भी आ गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक रुक-रुक कर वर्षा का दौर जारी है। दून-नैनीताल समेत ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और जलभराव जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी पहाड़ों की बारिश खतरनाक होती है और ऊपर से सड़क पर पत्थर गिरने से लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश के साथ-साथ प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी भी दी गई है। ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी आज भी उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा की आशंका है। मौसम विभाग ने नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में भारी से बहुत भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य क्षेत्रों में भी गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश की आशंका मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार, आज भी प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। कहीं-कहीं आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछारें पड़ने की आशंका है। अगले तीन दिन तक ज्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला जारी रह सकता है। उफान पर हैं नदी-नाले मंगलवार को दून समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाये रहे। सुबह हल्की वर्षा का एक दौर चला। इसके बाद शाम को भी ज्यादातर क्षेत्रों में बौछारें पड़ीं। लगातार हो रही वर्षा के कारण ज्यादातर क्षेत्रों का तापमान सामान्य या उससे कम बना हुआ है। पहाड़ों में वर्षा के चलते निचले इलाकों में नदी-नाले उफान पर हैं। लोगों के लिए बारिश परेशानी का सबब बन गई है। अधिकारियों में चेतावनी जारी करते हुए साफ कहा है कि यहां आने से पहले यहां की मौजूदा हालत से रुबरु रहें। सड़कों के बारे में सारी जानकारी होने के बाद ही यहां आएं।

Edited By: Swati Singh