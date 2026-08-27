Uttarakhand Weather Today: पहाड़ों पर गरज के साथ बारिश का अलर्ट, मैदानों में धूप-छांव और उमस से हाल बेहाल
उत्तराखंड में मानसून की बारिश धीमी हुई है, पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बौछारें जारी हैं, जबकि मैदानी इलाकों में उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां आकाशीय बिजली और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।
HighLights
पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बौछारें जारी, मैदानी इलाकों में उमस।
देहरादून में धूप-बादल के बीच उमस, दोपहर बाद बारिश।
पहाड़ी जिलों में आकाशीय बिजली, भूस्खलन का येलो अलर्ट।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मानसून की बारिश का दौर कुछ धीमा पड़ने लगा है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं और कई स्थानों पर तेज बौछारों का दौर जारी है, जबकि मैदानी जिलों में धूप और बादलों की आंख-मिचौनी के बीच उमस लोगों को परेशान कर रही है। तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में गर्मी का असर अधिक महसूस किया जा रहा है।
राजधानी देहरादून में सुबह से धूप और बादलों की आवाजाही रही। दोपहर बाद तेज वर्षा का एक दौर हुआ। हालांकि, बारिश के बाद शाम को धूप खिल गई। दिनभर दून में उमस ने बेहाल किया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा या गर्जन के साथ बौछार के एक-दो दौर हो सकते हैं।
अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को राज्य के पर्वतीय जनपदों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गर्जन और बौछारें पड़ने की संभावना है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा अथवा गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
मौसम विभाग ने पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर की आशंका को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
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अगले कुछ दिनों में भी पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा के दौर जारी रहने, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। इससे पहाड़ों में मौसम सुहावना रहने के बावजूद भूस्खलन और आकाशीय बिजली जैसे जोखिमों को लेकर सतर्कता जरूरी रहेगी।