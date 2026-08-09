उत्तराखंड SIR फॉर्म की सूचना इंग्लिश में भेजने से उलझन में वोटर, हिंदी में जानकारी देने की लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, देहरादून। एसआईआर प्रपत्र प्राप्त होने की सूचना मतदाताओं को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराने की मांग उठी है। उत्तराखंड पहाड़ी महासभा की महासचिव गीता बिष्ट ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। उन्होंने अंग्रेजी में आ रहे एसएमएस से मतदाताओं में उलझन पैदा होने की बात कही है।

गीता बिष्ट ने कहा कि वर्तमान में मतदाताओं के एसआईआर प्रपत्रों पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। नियमानुसार निस्तारित किए जा रहे प्रपत्र संबंधित बीएलओ की ओर से ऑनलाइन अपलोड किए जा रहे हैं। प्रपत्र में किसी प्रकार की कमी नहीं पाए जाने पर निर्वाचन आयोग की ओर से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रपत्र प्राप्त होने की सूचना भेजी जा रही है। हालांकि, यह सूचना केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराई जा रही है।