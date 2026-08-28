उत्तराखंड के शहरों की तस्वीर बदलेगा 3000 करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड, शहरी विकास निदेशालय और हुडको के बीच करार

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के शहरी निकायों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अब बजट की बाधा आड़े नहीं आ पाएगी। अगले पांच साल में 3000 करोड़ रुपये के विकास कार्य विभिन्न परियोजनाओं के जरिये कराए जाएंगे।

यह रकम अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से निकायों को उपलब्ध होगी। इसे लेकर शहरी विकास निदेशालय और हुडको के बीच करार हुआ है। परियोजना लागत का 25-25 प्रतिशत राज्य व केंद्र सरकार, शेष 50 प्रतिशत की रकम हुडको बैंक लोन के माध्यम से उपलब्ध कराएगा।