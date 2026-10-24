उत्तराखंड के नर्सिंगकर्मी और वार्ड ब्वाय को मिलेगा विदेश में रोजगार, चिकित्सा शिक्षा विभाग बनाएगा प्लान

राज्य ब्यूरो, देहरादून। धामी सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2027-28 में 500 प्रशिक्षित नर्स और वार्ड ब्वाय को विदेशों में रोजगार दिलाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग इस दिशा में कार्ययोजना तैयार करेगा।

पश्चिम एशिया, पश्चिमी यूरोप, एस्टोनिया और खाड़ी देशों में स्वास्थ्यकर्मियों की मांग, शैक्षणिक योग्यता, भाषा दक्षता और अन्य पात्रता शर्तों का आकलन किया जाएगा। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण देकर विदेशों में रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा।