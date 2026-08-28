उत्तराखंड में नए पर्यटन स्थलों से घटेगा नैनीताल-मसूरी का दबाव, मुख्य सचिव ने विस्तार करने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को विस्तार देने के लिए अब नैनीताल और मसूरी जैसे पारंपरिक पर्यटन स्थलों से आगे नए डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की पहचान कर उनकी विशेषता के अनुरूप नए पर्यटन उत्पाद और गतिविधियां विकसित करने की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को वर्षभर पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए विंटर टूरिज्म की संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान के साथ वहां सुविधाएं, आयोजन और पर्यटन उत्पाद विकसित किए जाएं। पर्यटन सर्किटों को पैकेज के रूप में विकसित कर उनका प्रचार-प्रसार भी समय रहते शुरू किया जाए।

मुख्य सचिव ने गुरुवार को सचिव पर्यटन के साथ बैठक में राज्य में शीतकालीन पर्यटन की संभावनाओं और नए स्थलों के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि पर्यटन को कुछ चुनिंदा स्थलों तक सीमित रखने के बजाय नए और कम ज्ञात क्षेत्रों को पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए। इससे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का दबाव कम होने के साथ दूरस्थ क्षेत्रों तक पर्यटन का लाभ पहुंचेगा।

मुख्य सचिव ने जीएमवीएन, केएमवीएन और पर्यटन से जुड़े स्टेकहोल्डर्स से इनपुट लेकर राज्यभर में संभावित विंटर डेस्टिनेशन चिह्नित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संभावित स्थल के लिए आवश्यक सुविधाओं, आयोजन और पर्यटन उत्पादों की समग्र योजना तैयार की जाए।

विदेशी माडलों का होगा अध्ययन मुख्य सचिव ने उत्तराखंड की भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों से मिलते-जुलते विदेशी पर्यटन स्थलों के सफल मॉडलों का अध्ययन करने को कहा। इनसे सीख लेकर राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप नए पर्यटन उत्पाद विकसित किए जाएंगे।