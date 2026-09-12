उत्तराखंड में सरकार बनाएगी नीम करौरी बाबा सर्किट, जुड़ेंगे यूपी के ये स्थल

राज्य ब्यूरो, देहरादून। बाबा नीम करौरी महाराज से जुड़े स्थलों को उत्तराखंड में एक सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी साझा की।

उन्होंने कहा कि सर्किट को उत्तर प्रदेश में स्थित बाबा नीम करौरी महाराज से संबंधित स्थलों को भी जोड़ा जाएगा। इस सिलसिलेे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह करने के साथ ही वहां के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को पत्र भी भेजा गया है।