Uttarakhand: टीबी मरीजों की खोज के लिए टेस्टिंग मोबाइल वैन का होगा इस्तेमाल, आधुनिक जांच की सुविधा है उपलब्ध

HighLights 17 मोबाइल वैन में लगाई जाएंगी पोर्टेबल चेस्ट एक्स रे मशीनें प्रदेश के सभी ब्लाक में आधुनिक जांच की सुविधा है उपलब्ध

देहरादून, राज्य ब्यूरो: प्रदेश में टीबी उन्मूलन के लिए सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार अब नए टीबी मरीजों की खोज कर रही है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए घनी आबादी वाले बड़े जिलों में टीबी की जांच टेस्टिंग मोबाइल वैन के जरिए करेगा। साथ ही 17 पोर्टेबल एक्स-रे मशीन युक्त मोबाइल वैन भी संचालित की जाएगी। देश भर में इस समय प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में 2024 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में गत वर्ष 25570 मरीज चिह्नित किए गए, जिन्हें उपचार प्रदान किया गया। इस वर्ष जून तक 12965 टीबी मरीज चिह्नित किए गए हैं। टीबी मरीजों को समुचित पोषाहार उपलब्ध हो, इसके लिए प्रदेश में निक्षय मित्र योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत निक्षय मित्र टीबी मरीजों के पोषाहार किट का खर्चा उठाते हैं। इस वर्ष 10 जुलाई तक 9197 निक्षय मित्र बने हैं। टीबी टेस्टिंग वैन का इस्तेमाल अब प्रदेश सरकार टीबी उन्मूलन के लिए प्रदेश में अधिक से अधिक टीबी मरीजों को खोजने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस कड़ी में बड़े जिलों में टीबी टेस्टिंग वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वैन टीबी जांच से संबंधित सभी तकनीकों से सुसज्जित होंगी। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर मरीजों की जांच की जाएगी। लगाई जाएगी पोर्टेबल चेस्ट एक्स रे मशीन इसके साथ ही मरीजों की समय से पहचान के लिए चेस्ट एक्स रे की आवश्यकता को देखते हुए मोबाइल वैन में पोर्टेबल चेस्ट एक्स रे मशीन भी लगाई जाएगी, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी मरीजों की पहचान की जा सके। इन दोनों ही प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रदेश में अभी टीबी की जांच के लिए 95 टीबी यूनिट एवं 154 जांच केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है।

Edited By: Shivam Yadav