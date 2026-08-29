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उत्तराखंड शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं और एलटी शिक्षकों के अनुरोध पर हुए तबादले, सूची जारी

By Ashok Kumar Edited By: Shivam Yadav
Updated: Sat, 29 Aug 2026 10:45 PM (IST)

उत्तराखंड शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों (एलटी) के अनुरोध आधारित स्थानांतरण किए गए हैं। इनमें पति-पत्नी श्रेणी, गंभीर ...और पढ़ें

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HighLights

  1. प्रवक्ताओं और एलटी शिक्षकों के अनुरोध पर हुए स्थानांतरण।

  2. पति-पत्नी श्रेणी में सर्वाधिक 171 प्रवक्ताओं के तबादले।

  3. गंभीर रोग और दिव्यांगता भी स्थानांतरण के प्रमुख आधार।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। लंबे इंतजार के बाद शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापक (एलटी) के अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण हो गए हैं। शनिवार देर शाम को माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद प्रसाद सिमल्टी ने प्रवक्ताओं के करीब चार सौ से अधिक तबादला सूची जारी की है।

सबसे अधिक 171 प्रवक्ताओं के पति-पत्नी श्रेणी में रिक्त पद के सापेक्ष स्नाानांतरण किए गए है, जबकि 118 गंभीर रोगी और 18 वर्ष से कम आयु की संतान, दिव्यांगता के मामले हैं। 25 प्रवक्ताओं को स्वयं को गंभीर बीमारी के श्रेणी में स्थानांतरण का लाभ मिला है। एक मामला संगीता जोशी को राइका भटवाड़ी से राइका डोईवाला तबादला करने में बेटे की दिव्यांगता को आधार बनाकर लाभ दिया गया है।

एलटी में गढ़वाल-कुमाऊं मंडल में हुए तबादले

उधर, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मंडल प्रमेंद्र कुमार की ओर से स्थानांतरण सूची जारी की गई। इसमें गढ़वाल मंडल के विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक एलटी महिला संवर्ग के शिक्षकों को अनुरोध के आधार पर निजी व्यय पर स्थानांतरित किया गया है।

ये स्थानांतरण वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 की धारा 17(1)(ख) के तहत गठित विभागीय एवं मंडल स्तरीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति के आधार पर किए गए हैं। सूची में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की शिक्षिकाएं शामिल हैं। विभाग ने स्थानांतरण के लिए शासन और शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया है।

इधर, सहायक अध्यापकों के बाद अब प्रवक्ताओं की अनुरोध आधारित स्थानांतरण सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून की ओर से आनलाइन रविवार को जारी होने की संभावना है। विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

इन पांच श्रेणियों में होंगे एलटी व प्रवक्ता के तबादले

गंभीर रोगग्रस्त शिक्षक या शिक्षिका के 18 वर्ष से कम आयु की संतान रोगग्रस्त, मानसिक रोग से ग्रसित संतान के माता-पिता, सेवारत शिक्षक माता-पिता जिसकी संतान दिव्यांग हो, विधवा, विधुर व परित्याकता, वरिष्ठ नागरिक की ओर से अनुरोध शामिल है।