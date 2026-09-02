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कैंसर पीड़ित शिक्षकों को नहीं मिला तबादला, उत्तराखंड में शिक्षा विभाग पर सवाल

By Ashok Kumar Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 02 Sep 2026 04:04 PM (IST)

शिक्षा विभाग के पारदर्शिता के दावों के बावजूद, उत्तराखंड में कैंसर पीड़ित शिक्षकों और उनके परिजनों को तबादला नहीं मिल पा रहा है।

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राज्य ब्यूरो, देहरादून। शिक्षा विभाग अनुरोध के आधार पर तबादले में पारदर्शिता व शुचिता के दावे कर रहा है, लेकिन गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों और उनके कैंसर पीड़ित स्वजन के मामलों में इन दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

58 वर्षीय कैंसर पीड़ित प्राथमिक शिक्षक को भी गंभीर बीमारी श्रेणी में आवेदन के बावजूद तबादला नहीं मिल सका। शिक्षक ने अब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में प्रत्यावेदन देकर मांगे गए विद्यालय में तबादले की गुहार लगाई है।

शिक्षक ने बताया कि गंभीर बीमारी के चलते विभाग ने उन्हें चकराता क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय से बंजारावाला क्षेत्र में अस्थायी रूप से कार्ययोजित किया था। यहां भी उनसे बीएलओ का कार्य लिया गया। बंजारावाला में उनकी तैनाती केवल व्यवस्था के तहत है। उन्होंने तबादले की पांच श्रेणियों में सबसे पहले गंभीर बीमारी श्रेणी में आवेदन किया था, लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ।

दो महिला शिक्षकों के स्वजन कैंसर पीड़ित, तबादला नहीं

राजकीय प्राथमिक विद्यालय डकरा, चकराता की सहायक अध्यापक मंगली रावत ने डीईओ को बताया कि उनके पिता कैंसर से पीड़ित हैं। वह अविवाहित हैं और पिता की देखभाल करने वाली परिवार की अकेली महिला हैं। उन्होंने इसी आधार पर अनुरोध के आधार पर तबादला मांगा, लेकिन उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। वहीं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंघौर, कालसी की सहायक अध्यापक गीता चौहान ने बताया कि उनकी 80 वर्षीय सास कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं।

14 जून, 2026 को पक्षाघात के बाद उनकी स्थिति और गंभीर हो गई। परिवार में कोई अन्य महिला नहीं होने के कारण सास की देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। उन्होंने कालसी से देहरादून के संबंधित विद्यालय में तबादले का अनुरोध किया था, लेकिन उनका आवेदन भी सूची में स्थान नहीं बना सका।

‘प्राप्त प्रत्यावेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक अथवा उनके स्वजन के मामलों को तबादला सूची में स्थान क्यों नहीं मिला, इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं।’ - केएस रावत, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा