छात्रा ने कहा- 'घर की माली हालत खराब, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नहीं है फोन'... सीएम धामी ने कर दी घोषणा

राज्य ब्यूरो, देहरादून। राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को अब टैब खरीदने के लिए सरकार सीधे उनके खातों में धनराशि देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशभर से चयनित 140 छात्र-छात्राओं ने मुख्यमंत्री से संवाद किया और विकसित उत्तराखंड के निर्माण को लेकर अपने विचार एवं सुझाव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों से प्राप्त उपयोगी और व्यावहारिक सुझावों को सरकार की योजनाओं और नीति-निर्धारण से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

साझा किए 2 लाख 67 हजार 744 विद्यार्थियों ने निबंध, विचार और सुझाव उन्होंने कहा कि युवाओं के विचार, नवाचार और ऊर्जा राज्य के विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन अभियान में प्रदेश के 2 लाख 67 हजार 744 विद्यार्थियों ने निबंध, विचार और सुझाव साझा किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सड़क, पर्यावरण, खेल, पलायन, स्वरोजगार, स्टार्टअप और ग्रामीण रोजगार जैसे विषयों पर विद्यार्थियों ने सुझाव दिए।

कार्यक्रम में विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट विचार प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। शिक्षा एवं युवा अवसर विषय में मयूह भंडारी व रवीना, पर्यावरण में शेरोन कपूर, स्वास्थ्य में सतीश कुमार, पलायन व रोजगार में माही बलाई, सड़क व आधारभूत ढांचे में श्रितिका रावत, प्रौद्योगिकी व सुशासन में प्रियांशु सजवाण, पर्यटन में दृष्टि चौहान तथा महिला एवं बाल कल्याण में अनुष्का नेगी विजेता रहे।