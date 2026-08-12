उत्तराखंड में जनता के बीच जाकर SIR की भ्रांतियां दूर करेंगे अधिकारी, शुरू हुआ 'शंका समाधान संवाद' कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच जनता में चल रही भ्रांतियों के समाधान के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी शंका-समाधान-संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर स्वीप तक की टीम जनता के बीच व स्कूलों तक पहुंचकर मतदाताओं की शंका का समाधान करेंगे और छात्रों को इस संबंध में जानकारी देंगे।

प्रदेश में इस समय एसआईआर चल रहा है। इसमें 19 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इनकी इस समय सुनवाई चल रही है। इस दौरान कई प्रकार की भ्रांतियां भी सामने आ रही हैं। इनमें मतदाता सूची से जबरन नाम काटने का प्रयास करना, जानबूझ कर मतदान केंद्राें का बदलना आदि प्रमुख रूप से शामिल है।

वहीं, नोटिस न मिलने को भी संश्य भरी नजरों से देखा जा रहा है। इसे देखते हुए अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाताओं के मन में उत्पन्न हो रही शंकाओं के समाधान, मतदाता सूची से जुड़ी सामान्य विसंगतियों के प्रति जागरूक करना तथा प्रमाणिक जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए शंका-समाधान-संवाद कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है।

इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैंं। स्पष्ट किया गया है कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी प्रति सप्ताह एक से एक संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके साथ ही इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भी मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा।

खबरें और भी







अब तक मतदाताओं के खिलाफ 39 हजार आपत्तियां दर्ज प्रदेश में एसआईआर के तहत नए मतदाता बनाने के लिए फॉर्म छह, मतदाता सूची से नाम कटवाने अथवा किसी मतदाता को लेकर आपत्ति करने के लिए फार्म सात और मतदाता के नाम अथवा पते में सुधार के लिए फॉर्म आठ भी भरे जा रहे हैं।

सबसे अधिक विवाद इस समय फार्म सात को लेकर है। यह देखने में आ रहा है कि कई स्थानों पर एक व्यक्ति ने मतदाताओं को लेकर 150 तक आपत्तियां दर्ज की हुई हैं। आपत्तियां व दावों के लिए अंतिम तिथि 13 अगस्त रखी गई है। अब तक फॉर्म सात के तहत 39 हजार मतदाताओं को लेकर आपत्ति दर्ज हुई हैं।