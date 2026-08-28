रक्षाबंधन पर बहनों की मेहनत ने भरी उड़ान, महिला समूहों के 89.89 लाख के उत्पादों की हुई बिक्री

राज्य ब्यूरो, देहरादून। रक्षाबंधन का पर्व महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए खुशियों के साथ आर्थिक मजबूती का अवसर भी लेकर आया। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत प्रदेशभर में महिला समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बाजार मिला तो बिक्री ने भी रफ्तार पकड़ी।

सप्ताहभर के भीतर देहरादून स्थित सचिवालय परिसर के साथ ही 95 विकासखंडों में लगाए गए कुल 469 स्टालों के माध्यम से महिला समूहों ने 89,89,283 रुपये मूल्य के उत्पादों की बिक्री की। हुनर को मिला बाजार, बढ़ा आत्मविश्वास ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए ग्राम्य विकास विभाग ने ये स्टाल लगवाए थे। अपर सचिव झरना कमठान के अनुसार मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत 21 अगस्त से खुले ये स्टाल महिला समूहों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुए। इससे महिलाओं को अपने हुनर और मेहनत की बेहतर कीमत पाने का अवसर मिला। स्टालों में 89.89 लाख रुपये के उत्पादों की बिक्री बड़ी उपलब्धि है।

महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रक्षाबंधन पर विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए स्टालों में हुई उत्पादों की बिक्री ने महिलाओं का उत्साह बढ़ाया है। -भरत सिंह चौधरी, ग्राम्य विकास मंत्री। आपकी दी गई जानकारी के आधार पर HTML टेबल बना दी गई है और साथ ही इसका एक PDF दस्तावेज़ भी तैयार कर दिया गया है। Your PDF file is ready district_sales_report PDF Open HTML कोड: HTML जिला वार स्टाल एवं बिक्री विवरण जिला वार स्टाल एवं बिक्री विवरण जिला स्टाल बिक्री (₹) अल्मोड़ा 31 6,01,833 बागेश्वर 21 1,28,887 चमोली 19 4,12,203 चंपावत 29 4,27,037 देहरादून 35 9,39,852 हरिद्वार 34 7,81,769 पिथौरागढ़ 32 4,17,321 पौड़ी 27 4,85,406 रुद्रप्रयाग 30 3,83,639 ऊधम सिंह नगर 66 10,78,883 उत्तरकाशी 34 9,30,296 नैनीताल 72 13,67,872 टिहरी 28 3,75,758 सचिवालय 11 6,58,527 कुल योग (Total) 469 ₹89,89,283 (नोट: स्टाल संख्या और बिक्री रुपये में) लखपति दीदियों ने केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान को बांधे रक्षा सूत्र उत्तराखंड में महिला सशक्तीकरण दिशा में लखपति दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब तक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग तीन लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।