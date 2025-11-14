Uttarakhand News: स्मार्ट एवं वर्चुअल क्लासरूम से लैस विद्यालयों की होगी मॉनिटरिंग, परखी जाएगी गुणवत्ता

अशोक केडियाल, जागरण, देहरादून। प्रदेश में सरकारी स्कूलों को स्मार्ट-क्लासरूम एवं वर्चुअल क्लास जैसे आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है, लेकिन दूरदराज के इन विद्यालयों में नियमित वर्चुअल कक्षाएं संचालित हो रहीं है या नहीं, इसका विभाग को ही पता नहीं है। ऐसे में इनकी नियमित मानीटरिंग की कारगर व्यवस्था की जा रही है। ताकि गुणवत्ता को समय पर परखा जाए जिस विद्यालय में संबंधित विषय के शिक्षक मौजूद हैं, वहां पढ़ाई वर्चुअल माध्यम से कराई जाती है या नहीं है। इसका भी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।

सरकार की ओर से विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, पुस्तकालयों के विस्तार एवंं छात्रों को मुफ्त किताबें उपलब्ध कराने जैसी कई व्यवस्था की गईं हैं। जिस पर 600 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए हुए हैं, लेकिन इसका छात्रों को वास्तविक लाभ मिल भी रहा है इसका लेखा-जोखा तैयार किया ताएगा।

प्रयास सकारात्मक, परिणाम मिलना बाकी

सरकार का ध्येय सकारात्मक जरूर है लेकिन इसका परिणाम सार्थक हो, इसकी जरूरत है। डिजिटल माध्यमों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की शैक्षिक खाई को कम किया जाए एवं छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक आसान पहुंच मिले।