स्वाद और सेहत का खजाना है उत्तराखंड का 'लाल चावल', एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर इस अनाज की देश भर में है भारी मांग

डिजिटल डेस्क, देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला अपने उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय 'लाल चावल' के उत्पादन के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। एक अनूठे स्वाद और अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण, यह चावल न केवल स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में भी इसकी भारी मांग है। यह एक बिना पॉलिश किया हुआ (अनपॉलिश्ड) पारंपरिक अनाज है, जो पौष्टिकता से भरपूर होता है।

पर्वतीय घाटियों में होती है रसायन-मुक्त जैविक खेती उत्तराखंड का यह पारंपरिक लाल चावल मुख्य रूप से उच्च ऊंचाई वाली घाटियों में उगाया जाता है, जिनमें उत्तरकाशी जिले की पुरोला घाटी और बागेश्वर जिले की सरयू घाटी विशेष रूप से शामिल हैं। इस चावल की सबसे बड़ी विशेषता इसका पूर्ण रूप से रसायन-मुक्त होना है। स्थानीय सीमांत किसान पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक और जैविक पहाड़ी कृषि पद्धतियों का उपयोग करके इसकी खेती करते हैं। फसल उगाने की इस पूरी प्रक्रिया में यूरिया या किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है।

प्राकृतिक रंग और पोषक तत्वों का खजाना लाल चावल का गहरा और आकर्षक 'रूबी-लाल' रंग किसी कृत्रिम मिलावट के कारण नहीं, बल्कि इसमें प्राकृतिक रूप से मौजूद 'एंथोसायनिन' के कारण होता है, जो एक बेहद शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। पोषण के लिहाज से भी यह चावल स्वास्थ्य का एक बड़ा खजाना है। यह आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, डाइटरी फाइबर और विटामिन-बी जैसे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है।